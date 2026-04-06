【ヤンマガ45周年特別読み切り「ネイチャージモン」】 4月6日 公開 ヤンマガ45周年特別読み切り「ネイチャージモン」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月6日、原作・寺門ジモンさん、カラーイラスト・刃森尊氏、漫画・吉本祐樹氏によるヤンマガ45周年特別読み切り「ネイチャージモン」をヤンマガWebにて無料公開した。 読み切り作品として14年ぶりに復活した本作。