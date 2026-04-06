【第90話】 4月6日 公開 第90話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月6日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第90話「引退すべき女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第90話では、三重オールナイトでスロットを打ち続けるすみれ。低設定の台に座ってしまい、軍資金と共に、モチベーションも溶けていく……。 なお、最新話となる第91話「迫られる女」も70ポイ