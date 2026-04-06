任期満了に伴う石川県津幡町の町長選挙は5日、投票が行われ、新人で前の津幡町教育長の吉田克也氏が初当選しました。「バンザイ！バンザイ！バンザイ！ ありがとうございました」津幡町長に初当選・吉田 克也 氏：「津幡町のさらなる発展に向けて全力で取り組んでいきたいと思っている」石川県の津幡町長選は開票の結果、新人で前教育長の吉田克也氏が約9400票を獲得し、元町議の新人に圧勝しました。 投票率は32・52パー