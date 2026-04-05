バンダイナムコミュージックライブの子会社バンダイナムコベースが運営するライブホール「Shibuya LOVEZ」が、2026年6月27日に開業することが決まった。オープニングは『Shibuya LOVEZOPENING SERIES』を開催する。【画像】『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』出演アーティストたち「Shibuya LOVEZ」は、東京・渋谷区宇田川町に誕生する。収容数2000人規模の多目的ホールとなる。オープニングを彩る『Shibuya LOVEZOPENING