渋谷に2000人規模の新ライブホール「Shibuya LOVEZ」6・27開業決定 オープニングシリーズ公演を発表【ラインナップ一覧】
バンダイナムコミュージックライブの子会社バンダイナムコベースが運営するライブホール「Shibuya LOVEZ」が、2026年6月27日に開業することが決まった。オープニングは『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』を開催する。
【画像】『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』出演アーティストたち
「Shibuya LOVEZ」は、東京・渋谷区宇田川町に誕生する。収容数2000人規模の多目的ホールとなる。
オープニングを彩る『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』は、6月27日「T.M.Revolution」、6月28日「西川貴教」、7月4日「Kiramune Happy Summer Tune」、7月11日「ASH DA HERO × PassCode」、7月18日〜19日「Lantis DAYZ」、7月25日〜26日「HIGHWAY STAR PARTY」の各公演開催する。
■「Shibuya LOVEZ」（シブヤラブズ）
所在地：東京都渋谷区宇田川町9番5号（渋谷駅徒歩9分））
収容数：2026人（アリーナスタンディング時）／1698人（アリーナシーティング時）
■『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「T.M.Revolution SPECIAL LIVE」＆「Takanori Nishikawa SPECIAL LIVE」
2026年6月27日（土）T.M.Revolution
2026年6月28日（日）西川貴教
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「−Kiramune Happy Summer Tune−」
2026年7月4日（土）
神谷浩史／浪川大輔／吉野裕行／IXIS（市川太一、小野元春、草野太一、小林大紀、榊原優希、堀金蒼平）
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「BANDAI NAMCO MUSIC LIVE / MoooD Records presents ASH DA HERO × PassCode」
2026年7月11日（土）
ASH DA HERO／PassCode
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES 「Lantis DAYZ」
2026年7月18日（土）
アイドルマスター SideM（W・Cafe Parade）／緒方恵美／寺島拓篤／仲村宗悟／古川 慎／森久保祥太郎／and more
2026年7月19日（日）
ARCANA PROJECT／『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』 いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）、遠藤璃菜（麻布麻衣役）、宮野 芹（五桐 玲役）、藤野こころ（駒形花火役）／佐々木李子／ZAQ／田中有紀／虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 相良茉優（中須かすみ役）、村上奈津実（宮下 愛役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）／ノクチル from アイドルマスター シャイニーカラーズ／H△G／MindaRyn／前橋ウィッチーズ／岬 なこ／and more
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES 「HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE“Z”-」
2026年7月25日(土)〜26日（日）※各アーティストの出演日は後日発表
石田燿子／遠藤正明／尾澤拓実／影山ヒロノブ／梶浦由記(FictionJunction)／喜多修平／きただにひろし／GRANRODEO／JAM Project／shuri／Sui≒Kanzaki／玉置成実／ChouCho／寺田志保／Buzzed Monkey／春奈るな／LINO LEIA／and more（五十音順）
【画像】『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』出演アーティストたち
「Shibuya LOVEZ」は、東京・渋谷区宇田川町に誕生する。収容数2000人規模の多目的ホールとなる。
オープニングを彩る『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』は、6月27日「T.M.Revolution」、6月28日「西川貴教」、7月4日「Kiramune Happy Summer Tune」、7月11日「ASH DA HERO × PassCode」、7月18日〜19日「Lantis DAYZ」、7月25日〜26日「HIGHWAY STAR PARTY」の各公演開催する。
所在地：東京都渋谷区宇田川町9番5号（渋谷駅徒歩9分））
収容数：2026人（アリーナスタンディング時）／1698人（アリーナシーティング時）
■『Shibuya LOVEZ OPENING SERIES』
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「T.M.Revolution SPECIAL LIVE」＆「Takanori Nishikawa SPECIAL LIVE」
2026年6月27日（土）T.M.Revolution
2026年6月28日（日）西川貴教
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「−Kiramune Happy Summer Tune−」
2026年7月4日（土）
神谷浩史／浪川大輔／吉野裕行／IXIS（市川太一、小野元春、草野太一、小林大紀、榊原優希、堀金蒼平）
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES「BANDAI NAMCO MUSIC LIVE / MoooD Records presents ASH DA HERO × PassCode」
2026年7月11日（土）
ASH DA HERO／PassCode
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES 「Lantis DAYZ」
2026年7月18日（土）
アイドルマスター SideM（W・Cafe Parade）／緒方恵美／寺島拓篤／仲村宗悟／古川 慎／森久保祥太郎／and more
2026年7月19日（日）
ARCANA PROJECT／『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』 いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）、遠藤璃菜（麻布麻衣役）、宮野 芹（五桐 玲役）、藤野こころ（駒形花火役）／佐々木李子／ZAQ／田中有紀／虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 相良茉優（中須かすみ役）、村上奈津実（宮下 愛役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）／ノクチル from アイドルマスター シャイニーカラーズ／H△G／MindaRyn／前橋ウィッチーズ／岬 なこ／and more
▼Shibuya LOVEZ OPENING SERIES 「HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE“Z”-」
2026年7月25日(土)〜26日（日）※各アーティストの出演日は後日発表
石田燿子／遠藤正明／尾澤拓実／影山ヒロノブ／梶浦由記(FictionJunction)／喜多修平／きただにひろし／GRANRODEO／JAM Project／shuri／Sui≒Kanzaki／玉置成実／ChouCho／寺田志保／Buzzed Monkey／春奈るな／LINO LEIA／and more（五十音順）