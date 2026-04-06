読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！コンビニでアルバイトをしていた主人公が、ある日遭遇した迷惑客とのトラブル。潔癖症すぎる客の理不尽な言動と、思わぬ結末に驚かされるお話です。深夜のコンビニに現れた、異様な雰囲気の客いつものように、深夜のコンビニでレジ打ちのアルバイトをしていたときのこと。この時間帯はお客さんも少なく、静かで落ち着いた空気が流れています。私は品出しをしながら、時折レジまわ