YSL BEAUTYが、水彩ヌードカラーを楽しめる新作リップ「YSL ラブヌード リップスティック」を、2026年3月25日（水）より公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティックにて先行発売し、4月3日（金）より全国発売する。■にじむような発色ふわっとぼかしたような質感と、内側からじゅわっとにじむような発色を叶える新リップ。独自の「水分・ブラーテクノロジー」により、乾燥や厚塗り感を感じにくい軽やかな仕上がり