プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月30日にユーチューブを更新し、開幕3連敗を喫したDeNAの敗因について、「監督の差」との見解を示した。「監督の采配というよりも、年齢の差が出た」 DeNAは、相川亮二監督（49）就任1年目となった今シーズン、ヤクルトと開幕3連戦を行い、3連敗を喫した。 27日に横浜スタジアムで行われた開幕戦は、初回に1番・牧秀悟内野手（27）に本塁打が飛び出し1点を先