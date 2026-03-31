日本テレビアナウンサーの伊藤遼（31）が、日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）の新アシスタントに就任した。あす4月1日からの放送で登場し、主に水曜日と金曜日を担当する。これまでアシスタントを務めていた浦野モモアナウンサーは、月曜日・火曜日・木曜日を担当し、曜日ごとに2人体制となる。【写真】爽やか…スタジオで笑顔をみせる伊藤遼アナこれまで主に、報道番組やスポーツ中継を担当してきた伊藤ア