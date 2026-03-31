開催：2026.3.31会場：ペトコ・パーク結果：[パドレス] 2 - 3 [ジャイアンツ]MLBの試合が31日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとジャイアンツが対戦した。パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。3回表、7番 ハリソン・ベーダー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイ