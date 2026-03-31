ナビットはこのほど、エイプリルフールについての調査結果を発表した。調査は2026年2月、20代〜80代の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。エイプリルフールについての調査○エイプリルフールとは?エイプリルフールとは、4月1日には嘘をついてもよいとする風習のこと。April Foolは英語で「騙された人」という意味がある。エイプリルフールがいつ始まったのかについては、詳しくわかっていない。いくつか由来があるよう