アトランタ・ホークス vs ボストン・セルティックス日付：2026年3月31日（火）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 112 - 102 ボストン・セルティックス NBAのアトランタ・ホークス対ボストン・セルティックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリー