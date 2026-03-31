【「マリオカート ワールド」更新データVer.1.6.0】 3月31日 配信 任天堂は、Nintendo Switch 2用レースゲーム「マリオカート ワールド」の更新データVer.1.6.0を本日3月31日に配信した。 今回のアップデートではアイテムがボムへいのみ出現するバトルルール「ドッカン！ボムへい」が追加された。互いにボムへいを投げ合うダイ