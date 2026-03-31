【「マリオカート ワールド」更新データVer.1.6.0】 3月31日 配信

任天堂は、Nintendo Switch 2用レースゲーム「マリオカート ワールド」の更新データVer.1.6.0を本日3月31日に配信した。

今回のアップデートではアイテムがボムへいのみ出現するバトルルール「ドッカン！ボムへい」が追加された。互いにボムへいを投げ合うダイナミックなルールとなっており、普段とは趣の異なるバトルが楽しめる。こちらはチーム戦やオンライン対戦にも対応する。

ゲーム内の調整も行なわれ、キラーとブーメランの性能が調整。キラーに関しては横に動ける範囲が広がり、ショートカットのルートを進みやすくなっているという。このほか、レースのアイテムボックスから入手可能なアイテム確率の調整や、スピンやクラッシュ後の無敵時間がキャラクターやマシンによって変わるよう変更されている。合わせて不具合の修正も実施された。

□「マリオカート ワールド 更新データVer. 1.6.0」のページ

【マリオカート ワールド ドッカン！ボムへい映像】

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