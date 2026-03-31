26日に発生した池袋のストーカー殺人・無理心中事件は、韓国メディアも強い関心を寄せた。現場が子どもや観光客が多く訪れる場所だった点や、加害者が被害者の職場まで追い詰めた末の犯行であった経緯などを詳しく報じている。 韓国では、ストーカー行為が発展して起きる暴力や殺人を「交際暴力」「交際殺人」などと呼ぶ。昨年9月には、韓国人による「交際殺人」が日本で発生した。東京・世田谷区の路上