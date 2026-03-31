タイガーエア・台湾は、「ハッピーイースターSALE」を3月31日から4月2日まで開催する。第1弾はtigerprime会員限定で3月31日午前11時から午後11時59分まで、第2弾は全員を対象に4月1日午前11時から2日まで実施する。搭乗期間は10月24日まで。片道運賃は500円（第1弾のみ）、5,000円、7,500円のいずれか。諸税が別途必要となる。小人運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。対象路線は、沖縄/那