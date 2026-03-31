中国のSNS・小紅書（RED）に27日、「日本の一番好きなところ」との投稿があった。投稿者は日本の飲食店の店先に並べられた食品サンプルの写真を4枚投稿し、「すべての料理の模型が店先に置かれていて、使われている食材や量が分かり、値段も明記されている。しかも、実物とサンプルはまったく同じ。選択困難症（なかなか決められない人）にとってはうれしい！」とつづった。この投稿に、中国のネットユーザーからは「同感」「これ