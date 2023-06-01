記事ポイント東京大学とITコミュニケーションズが2026年4月1日に社会連携講座を開設BtoBの複雑な購買意思決定プロセスをシステム思考で動的モデルとして可視化熟練マーケターの暗黙知を工学的に再現し、再現性ある介入手法として確立 東京大学とITコミュニケーションズは、2026年4月1日に「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座を開設します。BtoBの購買意思決定は技術部門・調達部門・経営層など複