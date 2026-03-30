静岡空港と韓国・釜山を結ぶ路線が新規就航し、第一便が30日、静岡空港に到着しました。静岡空港に新規就航したのは、韓国の航空会社エアプサンで静岡ー釜山線の第一便はほぼ満席の222人を乗せて到着しました。国際線到着ロビーなどでは、県や空港管理会社の職員らが横断幕を掲げ、記念品を配布して第一便の搭乗者を出迎え、歓迎しました。このほか、県やエアプサンの関係者らがテープカットをして新規路線の就