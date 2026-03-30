1990年代からオルタナティブ・ロック・シーンの第一線を駆け抜け、圧倒的な熱量で歌い続けてきたパール・ジャム（Pearl Jam）のフロントマン、エディ・ヴェダー（Eddie Vedder）によるソロ初のジャパン・ツアーがまもなく実現。名古屋（4月14日）・大阪（16日）・京都（17日）・東京（20日）の4都市を巡る「AN EVENING WITH EDDIE VEDDER」は彼のキャリアを総括するものであると同時に、その生き様を至近距離で目撃できる、洋楽ロ