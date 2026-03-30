「日清のどん兵衛」の発売50周年を記念して、日清食品グループの研究所で見つかった50年前のレシピをもとに当時の味を再現した「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック(東・西)」と「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」が、2026年3月30日(月)に登場しました。50年前の味わいがどんなものだったのか気になったので、現代のどん兵衛と食べ比べて違いを探してみました。「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」(東日本向け