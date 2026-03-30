TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送開始することが決定。第2弾PVが公開された。また新キャストに、下鶴直幸、立花慎之介、星野貴紀、安元洋貴が決定した。＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定した。本日公開された第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝