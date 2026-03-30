【東京リベンジャーズ】「三天戦争編」2026年10月放送開始！ 新キャストに下鶴直幸、立花慎之介、星野貴紀、安元洋貴
TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送開始することが決定。第2弾PVが公開された。また新キャストに、下鶴直幸、立花慎之介、星野貴紀、安元洋貴が決定した。
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）
TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定した。
本日公開された第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵（ブラフマン）や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場している。
あわせて新キャストも発表、明司武臣役を下鶴直幸、今牛若狭役を立花慎之介、荒師慶三役を星野貴紀、寺野南役を安元洋貴が担当する。
PVのラストでは梵の首領である千咒のセリフが印象的に描かれ、タケミチが大きな渦へと巻き込まれていくことが示唆されている。高校生となった新たな世界で、彼らがどのように関わっていくのか、放送を楽しみにお待ちいただきたい。
公式ホームページでは今回発表となったキャラクターに加え、マイキーの兄である佐野真一郎のキャラ紹介、高校生となったタケミチのキャラ設定も公開されている。
また、ミニアニメ『童話リベンジャーズぷち』の制作も決定。
2024年からYouTubeで公開していた「童話リベンジャーズ」全6作品の続編がショートストーリーで公開予定。詳細は追って発表されるのでお見逃しなく。
さらに、5月27日（水）には、TVアニメ『東京リベンジャーズ』Duet EP 02の発売が決定。今回はタケミチ、マイキー、ドラケンのトリオ曲も収録される。描きおろしのアニメイラストジャケットも公開されているので、こちらもチェックしてほしい。
待望のアニメ続編の新情報など多くの情報が公開され、最終章に向けてさらに勢いを見せる『東京リベンジャーズ』。今後の続報にも注目だ。
（C）和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）
TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定した。
本日公開された第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵（ブラフマン）や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場している。
PVのラストでは梵の首領である千咒のセリフが印象的に描かれ、タケミチが大きな渦へと巻き込まれていくことが示唆されている。高校生となった新たな世界で、彼らがどのように関わっていくのか、放送を楽しみにお待ちいただきたい。
公式ホームページでは今回発表となったキャラクターに加え、マイキーの兄である佐野真一郎のキャラ紹介、高校生となったタケミチのキャラ設定も公開されている。
また、ミニアニメ『童話リベンジャーズぷち』の制作も決定。
2024年からYouTubeで公開していた「童話リベンジャーズ」全6作品の続編がショートストーリーで公開予定。詳細は追って発表されるのでお見逃しなく。
さらに、5月27日（水）には、TVアニメ『東京リベンジャーズ』Duet EP 02の発売が決定。今回はタケミチ、マイキー、ドラケンのトリオ曲も収録される。描きおろしのアニメイラストジャケットも公開されているので、こちらもチェックしてほしい。
待望のアニメ続編の新情報など多くの情報が公開され、最終章に向けてさらに勢いを見せる『東京リベンジャーズ』。今後の続報にも注目だ。
（C）和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
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