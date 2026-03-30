東西４館の「よしもと漫才劇場」によるネタバトルのチャンピオンが集う公演「ＴＨＥＢＥＳＴＯＦＭＡＮＧＥＫＩ２０２６」が２９日、大阪市のなんばグランド花月で行われた。２０２５年のＭ−１王・たくろうをはじめ、ファイナリストのエバース、豪快キャプテンがネタを披露。大阪のよしもと漫才劇場からはマイスイートメモリーズ、三遊間、例えば炎、ぐろう、東京のよしもと漫才劇場からはダイタク、滝音、イチゴ、ゼ