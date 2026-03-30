東西４館の「よしもと漫才劇場」によるネタバトルのチャンピオンが集う公演「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ ＭＡＮＧＥＫＩ ２０２６」が２９日、大阪市のなんばグランド花月で行われた。

２０２５年のＭ−１王・たくろうをはじめ、ファイナリストのエバース、豪快キャプテンがネタを披露。大阪のよしもと漫才劇場からはマイスイートメモリーズ、三遊間、例えば炎、ぐろう、東京のよしもと漫才劇場からはダイタク、滝音、イチゴ、ゼロカラン、金魚番長、大王が競演した。

たくろうは、芸歴９年目以上の実力派メンバーによる「グランドバトルＷＥＳＴ」を２５年１２月に制した。ＭＣのガクテンソク・奥田修二（４４）から「Ｍ−１を優勝した後？」と問われたきむらバンド（３６）は「Ｍ−１の前に、これ（グランドバトル）を獲った。Ｍ−１の２本目、初めてここでやりました」と、赤木裕（３４）とともに漫才日本一を決めた足がかりの大会だとした。

対照的に２５年４、８、１０月に「グランドバトルＥＡＳＴ」を制したエバース。佐々木隆史（３３）と町田和樹（３３）は「８月にＭ−１の２本目（のネタ）をやって（Ｍ−１決勝で）すべりました」「あたためすぎた」と、Ｍ−１Ｖを逃した腹話術ネタを自虐的に振り返った。