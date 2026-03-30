新世代ロックバンドYURERUKOが、新曲「SUPER愛さレディー」を2026年4月8日（水）にリリースすることを発表した。本作はテレビ朝日の人気枠「ドラドラ大作戦」第5弾となるドラマ『大丸愛は選択する』の主題歌として書き下ろされた渾身の一曲。主演の熊元プロレス（紅しょうが）演じる主人公・大丸愛は、恋に仕事に不器用ながらも、フルスイングで突き進む等身大の女性。そんな彼女の生き様に寄り添い、背中を力強く押すような爽快で
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