鈴木京香が主演する4月16日スタートのドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）のメインビジュアルが解禁された。【写真】鈴木京香＆黒島結菜の新バディがカッコいい！ドラマ『未解決の女 Season3』本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸