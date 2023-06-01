漫画『銀魂』などで知られる漫画家・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』が、4月20日発売の『週刊少年ジャンプ』でスタートすることが30日、発表された。空知氏の新連載は、2019年6月の代表作『銀魂』完結以来、約7年ぶりとなる。また、『週刊少年ジャンプ』では、4月から空知氏の作品も含めて3作品の新連載がスタートする。【画像】『銀魂』作者の新作発表！公開されたジャンプ新連載3作品のイラストジャンプ