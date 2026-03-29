中国南方航空が運航する北京大興国際空港とフィンランドの首都ヘルシンキを結ぶ直行便が、3月29日に正式就航します。この路線の開設により、両国間のビジネス往来や文化交流が一層円滑化し、相互接続の水準が高まることが期待されます。（提供/CGTN Japanese）北京大興国際空港