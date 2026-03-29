何よりほしかった勝利を大観衆に届けた。サンフレッチェ広島レジーナは28日、『自由すぎる女王の大祭典2025/26』 として開催したSOMPO WEリーグ第17節のちふれASエルフェン埼玉戦で1−0の勝利を収めた。昨季に続いて2度目の開催となった「自由すぎる女王の大祭典」。その4日前の練習後、MF小川愛は「今までたくさんのイベントをしてきたけど、結果を出せていないので、まず大祭典に来てくださるたくさんの方々に勝ちを届けない