◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース最終日（2026年3月29日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は2バーディー、2ボギーの72で回り、通算2アンダーで最終ラウンドを終えた。ホールアウト時点で33位。今季初めてトップ10入りを逃すことが濃厚となった。「昨日、今日はショットは少し良くなってきたけど、パットがもう少しだったので伸ばせず終わってなんか寂しい」とうつむい