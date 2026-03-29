開催：2026.3.29会場：シティ・フィールド結果：[メッツ] 4 - 2 [パイレーツ]MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。10回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで