ららぽーと向かいの道路、約19haの新たな産業団地に新ルート開通埼玉県と富士見市は、富士見上南畑地区で実施していた産業団地の公共施設整備が完了することに伴い、産業団地内道路および市道第72号線を2026年3月26日午後3時頃に開通します。合わせて、県道三芳富士見線との交差部において新設された信号機の供用も開始されます。【画像】これは気になる！ ららぽーと横の「新ルート」画像で見る！（6枚）今回開通するルート