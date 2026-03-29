◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節BL東京 7―51 東京ベイ（2026年3月28日東京・スピアーズえどりくフィールド）2連覇王者で6位のBL東京は、10勝2敗の東京ベイに7―51（前半7―17）で敗れて7連敗を喫し、今季5勝8敗となった。BL東京は前半15分、同21分と東京ベイに連続トライを与え、0―14で迎えた同25分にトライライン際の攻防からCTBセタ・タマニバル（34）がトライ。トッド・ブラックアダー・ヘッドコーチが「