波瑠と麻生久美子がダブル主演する4月8日スタートのドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第1話に佐々木希とカズレーザー（メイプル超合金）、4月15日放送の第2話に久本雅美がゲスト出演することが発表された。【写真】『月夜行路』#1にゲスト出演するカズレーザー（メイプル超合金）本作は、謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる文学ロードミステリー