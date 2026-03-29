現地３月28日に行なわれる国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表はスコットランド代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）８ 鈴木唯人（フライブルク