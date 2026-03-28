28日午後、山形県新庄市の住宅街で火事があり、住宅1棟が全焼し、火元の家に住む男性１人が病院に運ばれました。28日午後3時前、新庄市松本の会社員・早坂雄太郎さん（39）の住まいから「黒い煙が見える」と近所の住民から119番通報がありました。消防からポンプ車などが出動し、火は午後5時10分ごろに消し止められましたが、この火事で木造総2階建ての住まい1棟が全焼しました。また、早坂さんが煙を吸い込み病院に運ばれました。