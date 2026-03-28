福岡発の4ピースバンド niinaが、メジャーデビューEP『OURS』を5月13日に配信リリース。本EPにてビクターエンタテインメントよりメジャーデビューする。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） 本情報は、本日3月28日にESPエンタテインメント福岡のライブホール EMYにて開催され