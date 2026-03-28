現地３月28日、スコットランド代表は英国遠征中の日本代表とグラスゴーで国際親善試合を行なう。この試合について「６月に開幕するワールドカップに向けて戦術を微調整し、自信を高め、チームの結束力を強化するための第一歩となる」と伝えるスコットランドメディア『THE SCOTSMAN』が、日本戦のスターティングイレブンを予想している。リバプールに所属する主将のアンドリュー・ロバートソンやナポリのスコット・マクトミネ