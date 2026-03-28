日本と国際親善試合を戦うスコットランド。（C）Getty Images

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　現地３月28日、スコットランド代表は英国遠征中の日本代表とグラスゴーで国際親善試合を行なう。

　この試合について「６月に開幕するワールドカップに向けて戦術を微調整し、自信を高め、チームの結束力を強化するための第一歩となる」と伝えるスコットランドメディア『THE SCOTSMAN』が、日本戦のスターティングイレブンを予想している。

　リバプールに所属する主将のアンドリュー・ロバートソンやナポリのスコット・マクトミネイなど主力選手たちが先発すると見ているようだ。
 
　同メディアの予想スタメンは以下の通り。試合は日本時間で29日の２時にキックオフ予定だ。

GK
アンガス・ガン

DF
ロス・マクローリー
ジャック・ヘンドリー
スコット・マッケンナ
アンドリュー・ロバートソン

MF
ビリー・ギルモア
ルイス・ファーガソン
ライアン・クリスティ
スコット・マクトミネイ
ジョン・マギン

FW
トミー・コンウェイ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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