＜アクサレディス宮崎初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞19歳ルーキーが「69」で回り、首位と4打差の3アンダー・11位タイで滑り出した。“とりさく”の愛称で親しまれる鳥居さくら。「なんとかアンダーで回れてよかった」と声を弾ませた。【写真】優勝のご褒美、スケールでかすぎ前半インコースを1アンダーで折り返すと、「あまり欲はかかずに耐えるゴルフをしたい」と意気込んだ後半アウトコース