◇パ・リーグロッテ3ー1西武（2026年3月27日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手（22＝明大）が5回4安打無失点の快投。球団76年ぶりに新人開幕投手で白星を挙げた。毛利を大学4年間指導した明大・戸塚俊美監督（61）が祝福のメッセージを寄せた。驚きはありました。球団では76年ぶりの新人の開幕投手ですから。小島（西武）も頑張ってますから、開幕で対決してうれしいです。任命された時に連絡を入れた