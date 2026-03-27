三菱電機と東芝、ロームの3社は、電気自動車（EV）などの電力制御に使うパワー半導体の事業統合に向けた協議を始める。背景にはEV需要の低迷に加え、トヨタ自動車グループの部品大手デンソーによるロームの買収提案がある。業界関係者は「デンソーの強引姿勢が連携を強めた」と明かし、交渉入りの誘い水になったと指摘した。3社は27日、協議開始を正式に発表し「世界市場で競争し得る事業規模や技術基盤を実現し、幅広い顧客層