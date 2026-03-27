山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。3月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして若槻千夏とGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼が出演した。いつも元気で明るい小森は、恋愛において自称「めちゃくちゃチョロい」タイプ。しかし実は、超がつくほど奥手だという。さらに「僕そういうの本当ダメで」と、意外な恋愛事情を明かし…。【