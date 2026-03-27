「何回か会うと好きに…」GENERATIONS小森隼の“めちゃくちゃチョロい”恋愛に「心配！」スタジオ騒然

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

3月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして若槻千夏とGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼が出演した。

いつも元気で明るい小森は、恋愛において自称「めちゃくちゃチョロい」タイプ。しかし実は、超がつくほど奥手だという。さらに「僕そういうの本当ダメで」と、意外な恋愛事情を明かし…。

【映像】GENERATIONS小森隼、胸キュンすぎて大はしゃぎ！「ザキヤマさんくらいうるさい！」と若槻千夏たちにツッコまれた「あざと連ドラ」最終話

番組内ドラマ「あざと連ドラ」最終話で、主人公が友人に恋愛相談する姿が描かれた。主人公は、仕事で出会った男性から連絡がくるたびに彼への好意を自覚。気がつけば、彼のことを考えるようになっていた。

胸キュンシーン満載の「あざと連ドラ」に共感してはしゃぐ小森だが、自分の恋愛となると話は別なよう。小森は好きな人ができても、恋愛相談を「恥ずかしくてできない」「アドバイスをもらっても絶対にそのアドバイスを実行できないので（恋愛相談はしない）」という。

また、小森は「あざと連ドラ」の主人公と同じく、気づいたら相手のことを好きになっているのだとか。「僕が単純にめちゃくちゃチョロいんですけど、何回か会っていると好きかもって思うタイプ」と照れながら明かすと、スタジオ一同に「え〜心配…！」「すぐ好きになっちゃうんだ！」などと驚かれた。

恋愛において自称“めちゃくちゃチョロい”タイプではあるが、奥手なせいで好意のある相手に自分からは何も言えないという小森。「僕そういうの本当ダメで」「告白とかしたことないです僕。人生で」「今めっちゃ喋っていますけど、それこそ好きな人の前とかになったらめっちゃ黙る」と苦笑いすると、スタジオ一同から「ええ〜！」「もったいない！」などと残念がられた。