Eテレの子ども向け長寿番組『ビットワールド』が、この3月をもって幕を下ろす。数々の実験的なアイデアを展開した同番組に限らず、いとうせいこうにとって、テレビとは本来「変なもの」を生み出す場所だった。 【画像】自身を「出自不明のテレビタレント」の系譜の末にいる…いとうせいこうの原点 表現活動を始めた1980年代の東京の空気、その時代に感じていた都市のざわめき、そして今も見えない場所に残るテレビ