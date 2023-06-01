26日夜遅く、三陸沖を震源とする最大震度4の地震があり、県内でも秋田市や横手市など広い範囲で震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと、26日午後11時18分ごろ、岩手県の三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロで地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されています。この地震で盛岡市で最大震度4を観測しました。県内では秋田市、由利本荘市、にかほ市、横手市、大仙市それに井川町で震度3の