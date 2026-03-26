与野党の国会議員が核兵器廃絶を目指して開いている勉強会で、広島県の湯崎英彦前知事が講演し「核抑止は破綻したら終わり」と訴えました。 ２６日、都内で核兵器廃絶に向けた３回目の勉強会が開かれ、自民や中道など与野党の国会議員のほか、初めて湯崎前知事が参加しました。 湯崎前知事は去年の平和記念式典で核抑止力を「フィクション」と断じたあいさつに触れ、「核抑止は破綻したら終わり。だから絶対に廃絶しないといけな