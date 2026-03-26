◇第98回選抜高校野球大会九州国際大付3―8専大松戸（2026年3月26日甲子園）昨年秋の神宮王者として乗り込んだ九州国際大付（福岡）の春が終わった。3―8での敗戦。九州勢は2年ぶりに8強に1チームも残れなかった。試合後、敗戦チームの取材部屋。来秋ドラフト候補にも挙がる岩見輝晟（2年）はうなだれ目は真っ赤だった。「任された場面でふがいないピッチングをしたのがとても悔しい」と肩を落とした。1回戦で142球を