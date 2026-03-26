テレビ朝日系「ダイアンユースケの犬が言うてます。」が２５日、放送され、ダイアン・ユースケがＭＣを務めた。同番組は「かわいい犬がいる空間なら、聞きにくいことも聞けるのでは？」をコンセプトに繰り広げられるトークバラエティー。ゲストのタレント・みひろは「過去に付き合った男の中で一番のクズは？」という踏み込んだ質問に苦笑。「お金（にだらしない相手との交際）はあります」と答えた。みひろは「財布から抜